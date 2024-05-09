О Западе, истории и спецоперации. Путин выступил на параде Победы в Москве

Президент подчеркнул, что правду о Второй мировой войне пытаются исказить — она мешает тем, кто строит свою колониальную политику на лжи Президент России Владимир Путин выступил на параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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