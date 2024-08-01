Тайвань при поддержке американцев создаст армаду военных дронов с помощью 3D-печати

Различные военные беспилотники / © wikipedia Министерство обороны Тайваня недавно предложило потратить 175 миллионов долларов США (15 миллиардов рублей по актуальному курсу) на приобретение примерно 3200 беспилотников у частных компаний в течение следующих пяти лет.
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