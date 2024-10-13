На Ставрополье сотрудники полиции предотвратили кражу в магазине

В Главное управление МВД России по Ставропольскому краю поступила благодарность от работников одного из сетевых торговых учреждений города Зеленокумска, которые сообщили, что сотрудники ОМВД России «Советский» задержали двоих граждан, похитивших товар из организации.
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