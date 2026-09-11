МО РФ: освобождение Зоревки на Запорожье расширило контроль западнее Коммунаровки

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Освобождение Зоревки расширило зону контроля западнее Коммунаровки и создало условия для дальнейшего продвижения группировки "Восток" в Запорожской области.
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