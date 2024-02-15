Психотерапевт из Ноябрьска заподозрил медиков в коррупции. Инсайд

В Ноябрьске (ЯНАО) врач-психотерапевт Михаил Макаров, которому отказали в работе в местной ЦГБ, обратился с заявлением в силовые ведомства и окружное правительство о том, что с него якобы требовали вознаграждение в размере ста тысяч рублей в обмен на трудоустройство.
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