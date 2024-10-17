Экс-министр безопасности Мексики Гарсия Луна получил в США 38 лет тюрьмы

Экс-министр общественной безопасности Мексики Хенаро Гарсия Луна, возглавлявший, в том числе, борьбу с наркокартелями, был приговорен в США к 38 годам лишения свободы за получение взяток от торговцев наркотиками.
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