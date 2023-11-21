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Google и Apple выражают готовность углубить свое партнерство

Google и Apple выражают готовность углубить свое партнерство

Хотя Apple и Google являются конкурентами в некоторых областях, они также являются партнерами. Последние судебные документы свидетельствуют о том, что обе компании не только довольны своими отношениями, но и стремятся сделать их ещё крепче.

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