Google и Apple выражают готовность углубить свое партнерство

Хотя Apple и Google являются конкурентами в некоторых областях, они также являются партнерами. Последние судебные документы свидетельствуют о том, что обе компании не только довольны своими отношениями, но и стремятся сделать их ещё крепче.
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