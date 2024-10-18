Варианты решения проблемы кадрового голода обсудили на "Финополисе"

ТАСС/Дмитрий Феоктистов Одной из главных тем на полях форума инновационных финансовых технологий "Финополис", который проходит в образовательном центре "Сириус", стала ситуация с дефицитом кадров в России.
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