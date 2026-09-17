Кандидатка в генсеки ООН из Гайаны зажгла: «Готова сесть за стол переговоров с Россией и Украиной!»

Когда речь заходит о мире на планете, особенно в нынешние непростые времена, хочется верить, что в ООН найдётся человек с настоящим огоньком в глазах и железной решимостью.
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