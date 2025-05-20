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Трамп поставил Зеленского на место после призыва ввести санкции против России

Трамп поставил Зеленского на место после призыва ввести санкции против России

Трамп резко ответил Зеленскому на призывы ужесточить санкции против России, передает ТАСС.Президент США ответил на вопрос журналистов об отношении к призывам Владимира Зеленского ужесточить антироссийские санкции.

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