Трамп поставил Зеленского на место после призыва ввести санкции против России

Трамп резко ответил Зеленскому на призывы ужесточить санкции против России, передает ТАСС.Президент США ответил на вопрос журналистов об отношении к призывам Владимира Зеленского ужесточить антироссийские санкции.
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