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«Мбаппе не очень разговорчивый, но на поле – как паровоз. Килиан – лидер, исключительный игрок в исключительной команде». Дешам о форварде

Дидье Дешам высказался о качествах Килиана Мбаппе. Во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Франции обыграла Данию (2:1) благодаря дублю 23-летнего форварда.

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