Известный пилот-блогер высказался о ЧП на борту самолета, летевшего с Камчатки в Москву

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноября, ФедералПресс. Пилот из Уфы Виктор Филиппов, который на протяжении нескольких лет рассказывает о своей работе в социальных сетях, прокомментировал видео полета из Петропавловска-Камчатского в Москву.