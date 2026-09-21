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Пронедра

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Можно ли по рябине предсказать холодную зиму 2026–2027 годов

Можно ли по рябине предсказать холодную зиму 2026–2027 годов

Можно ли по рябине предсказать холодную зиму? Народная примета утверждает, что обилие красных ягод предвещает сильные морозы, однако научного подтверждения такой зависимости нет.

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