Можно ли по рябине предсказать холодную зиму 2026–2027 годов

Можно ли по рябине предсказать холодную зиму? Народная примета утверждает, что обилие красных ягод предвещает сильные морозы, однако научного подтверждения такой зависимости нет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- С Чубайса взыскив...
- Bloomberg раскрыл...
- Акции «Абрау-Дюрс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым