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Царьград

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Лариса Долина призвала знакомить детей с историей России

Лариса Долина призвала знакомить детей с историей России

На премьере фильма «Романовы: преданность и предательство» Лариса Долина подчеркнула важность изучения детьми истории России с раннего возраста.

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