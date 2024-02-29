ВС России уничтожили стоянку HIMARS под Николаевом, сообщило подполье

ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Вооруженные силы России ударами с 23 по 25 февраля уничтожили стоянку украинских РСЗО HIMARS производства США и цех по сборке дронов для ВСУ в Николаевской области, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.