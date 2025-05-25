Александр Песке: Санкции ЕС против своих граждан: Европа превращается в полицейское государство?

За мемы — в тюрьму: Германия запретила свободу слова? Почему Трамп сравнивает себя с религиозной иконой и как это спасает его от санкций? Урсула фон дер Ляйен за решеткой: Пророчество Песке или реальный сценарий? Гражданская война в США ближе, чем кажется? Александр Песке, основатель издательства «Русская Швейцария», в эфире «EUROMORE» ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Александра Вальдмана.