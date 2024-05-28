The neocon cabal attempted to wrap the NATO noose around Russia's neck, but Russia slipped out and took control of the gallows.
Американские сети, про Россию:
Комментарии
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Эдуард Николаев
общество воров, бандитов, авантюристов, извращенцев, изгоев , мразь , которую направляют ради своей наживы жидо-нелюди
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11 час.
Владимир Соловьев
На фотографии женщина с физиономией сатаны!
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11 час.
Людмила Петрухина
Подавилась кондитерша викуся своими булочками вна усраине🤣🤣🤣
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11 час.
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