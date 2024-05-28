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  • Геннадий
    👍❗🤝NYT: Русские хаке...
  • Владислав Владислав
    Молодцы в российской армии!!!NYT: Русские хаке...
  • Юрий Золотарев
    БОльшего врага, чем БандероЖОпия (подзуживаемая Пиндосией) у совр. России нет!! Потому без тени жалости следует гноби...NYT: Русские хаке...

Американские сети, про Россию:

Американские сети, про Россию:

The neocon cabal attempted to wrap the NATO noose around Russia's neck, but Russia slipped out and took control of the gallows.

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Комментарии
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Эдуард Николаев
общество воров, бандитов, авантюристов, извращенцев, изгоев , мразь , которую направляют ради своей наживы жидо-нелюди
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11 час.
Владимир Соловьев
На фотографии женщина с физиономией сатаны!
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11 час.
Людмила Петрухина
Подавилась кондитерша викуся своими булочками вна усраине🤣🤣🤣
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11 час.

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