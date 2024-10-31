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Остановись, мгновенье. Фотовыставку, посвященную 25-летию amic.ru, открыли в Барнауле

Остановись, мгновенье. Фотовыставку, посвященную 25-летию amic.ru, открыли в Барнауле

На выставке представили лучшие кадры агентства за четверть века Открытие фотовыставки "Наше время – ваши истории" / Фото: Екатерина Смолихина, Алина Богомолова 30 октября в галерее Universim открылась выставка "Наше время – ваши истории", посвященная 25-летию ИА "Амител".

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