Остановись, мгновенье. Фотовыставку, посвященную 25-летию amic.ru, открыли в Барнауле

На выставке представили лучшие кадры агентства за четверть века Открытие фотовыставки "Наше время – ваши истории" / Фото: Екатерина Смолихина, Алина Богомолова 30 октября в галерее Universim открылась выставка "Наше время – ваши истории", посвященная 25-летию ИА "Амител".