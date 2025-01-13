Эксперты назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье за год

Район Хамовники стал первым по годовому росту цен на новостройки За год первичное жилье наиболее заметно подорожало в районах Хамовники, Замоскворечье и Фили-Давыдково Район Хамовники возглавил рейтинг локаций Старой Москвы по росту средней цены 1 кв.
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