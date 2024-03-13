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За рулем

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Переводим автомобиль на газ в 2024 году: цены, законы, нюансы

Переводим автомобиль на газ в 2024 году: цены, законы, нюансы

Десять лет назад мы сделали серию статей о газобаллонном оборудовании (ГБО). Сначала изложили теорию, затем прикинули выгоды для собственного парка и в итоге установили комплект на редакционный седан Nissan Almera.

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