Не только Польша. Вся граница Украины с ЕС может быть заблокирована

Оливер Галич. Накануне саммита Европейского Союза 14-15 декабря, где будет решаться вопрос начала переговоров с Украиной о её вступлении в ЕС, перевозчики восточноевропейских стран не прекращают акции протеста на границе с Украиной.
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