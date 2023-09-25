Тарифы на оплату коммунальных услуг снова вырастут

Скоро платить за ЖКХ будет некому . потому что надо будет выбирать между едой и ЖКХ. Особенно пенсионерам.

Михалыч

Доказано, что власть не может доказать почему тарифы на ЖКХ такие высокие и продолжают гонку цен. Кому это выгодно в сложнейший период проведения СВО: терпение имеет предел! Не пора ли власть употребить и наконец-то ввести дифференцированную шкалу налогов?! Или власть будет "жалеть" жирующих" буржуа, в том числе и жилищных генералов, и высасывать кровь из народа, который чем может помогает своей армии.