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Тарифы на оплату коммунальных услуг снова вырастут

Тарифы на оплату коммунальных услуг снова вырастут

Чем вызван анонсированный рост тарифов ЖКХ сразу на 9,8%, если инфляция по итогам года прогнозируется лишь 7,5%, а в 2024-м — 4,5 процента? Ведь именно такие цифры по инфляции содержатся в прогнозе Минэкономразвития.

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Комментарии
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НН
Неважно Неважно
Скоро платить за ЖКХ будет некому . потому что надо будет выбирать между едой и ЖКХ. Особенно пенсионерам.
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2 час.
Михалыч
Доказано, что власть не может доказать почему тарифы на ЖКХ такие высокие и продолжают гонку цен. Кому это выгодно в сложнейший период проведения СВО: терпение имеет предел!  Не пора ли власть употребить и наконец-то ввести дифференцированную шкалу налогов?! Или власть будет &quot;жалеть&quot; жирующих&quot; буржуа, в том числе и жилищных генералов, и высасывать кровь из народа, который чем может помогает своей армии.
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2 час.
Астон Мартин
а скоро обещать и объяснять перестанут, через колено , надо и все тут ...🥸🥸🥸
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1 час.

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