NGA: ВСУ получили от США сотни тысяч спутниковых снимков для нападения на РФ

Для украинской армии стали доступны 400 тысяч изображений Военнослужащим украинской армии были доступны предоставленные Соединенными Штатами сотни тысяч спутниковых изображений для нападения на Курскую область.
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