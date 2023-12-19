Футболист сборной России Александр Головин приедет в Кузбасс на каникулы

Спортсмен планирует навестить родных, живущих в Клатане.Полузащитник сборной России по футболу, игрок французского клуба «Монако» Александр Головин планирует приехать в Кузбасс, чтобы навестить родственников, живущих в Калтане.
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