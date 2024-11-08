В Кремле отреагировали на планы Финляндии разместить базу дронов у границы

Заявление Финляндии о возможном размещении базы беспилотников НАТО противоречит обещаниям, данным при вступлении в альянс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 ноября на встрече с журналистами.
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