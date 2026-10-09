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Регионы России

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Xiaomi открыла предзаказы на настольную лампу Mijia Desktop Study Lamp Max

Xiaomi открыла предзаказы на настольную лампу Mijia Desktop Study Lamp Max

Компания Xiaomi запустила предварительные заказы на новую настольную лампу Mijia Desktop Study Lamp Max, предназначенную для чтения, письма и работы за компьютером.

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