Возобновление движения через все пункты пропуска через границу

С понедельника, 24 мая 2021 года, в 08:00, движение через все пункты пропуска на молдавско-румынском и молдавско-украинском участке границы будет восстановлено как для пассажиров, так и для перевозки грузов, сообщает Noi.
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