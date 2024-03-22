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СМИ узнали, когда ВС РФ начнут масштабное наступление на Украине

СМИ узнали, когда ВС РФ начнут масштабное наступление на Украине

ВС РФ взяли населенный пункт Мирное. СМИ узнали, когда ВС РФ начнут масштабное наступление на Украине По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, ВС России могут развернуть крупномасштабное наступление в зоне СВО после того, как будут взяты под контроль Славянск и Краматорск.

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