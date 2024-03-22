ВС РФ взяли населенный пункт Мирное. СМИ узнали, когда ВС РФ начнут масштабное наступление на Украине По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, ВС России могут развернуть крупномасштабное наступление в зоне СВО после того, как будут взяты под контроль Славянск и Краматорск.
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