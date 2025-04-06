Во Владимире загорелась пойма реки Клязьмы. Ландшафтный пожар, охвативший около двух гектаров в районе Дмитриевской слободы, был ликвидирован силами спасателей По информации министерства региональной безопасности Владимирской области, во Владимире загорелась пойма реки Клязьмы.
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