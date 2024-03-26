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Для огородника и садовода: лунный посевной календарь на весну 2024

Для огородника и садовода: лунный посевной календарь на весну 2024

Лунный посевной календарь садоводы и огородники используют при посадке растений. Влияние разных фаз Луны на рост зелени было обнаружено еще в древние времена, а длительные наблюдения помогли выявить дни, наиболее благоприятные для посева разнообразных культур.

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