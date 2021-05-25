В Ивангороде нашли скелетированные останки нескольких людей

Следственный комитет проводит проверку.24 мая 2021 года в Ивангороде Кингисеппского района Ленобласти в ходе производства земляных работ обнаружены скелетированные останки нескольких человек, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.