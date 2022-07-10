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Новая Зеландия вернулась на Фиджи с учениями

Новая Зеландия вернулась на Фиджи с учениями

К тренировкам со своими тихоокеанскими партнерами вернулась новозеландская армия после почти двухлетнего перерыва, связанного с COVID-19, проводя совместные учения с Вооруженными силами Республики Фиджи на острове, сообщает 10 июля Fijilive.

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