Новая Зеландия вернулась на Фиджи с учениями

К тренировкам со своими тихоокеанскими партнерами вернулась новозеландская армия после почти двухлетнего перерыва, связанного с COVID-19, проводя совместные учения с Вооруженными силами Республики Фиджи на острове, сообщает 10 июля Fijilive.
К тренировкам со своими тихоокеанскими партнерами вернулась новозеландская армия после почти двухлетнего перерыва, связанного с COVID-19, проводя совместные учения с Вооруженными силами Республики Фиджи на острове, сообщает 10 июля Fijilive.
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