Какой сегодня праздник: 5 февраля

5 февраля, начиная с 2007 года отмечается Всемирный день Нутеллы. Бренд Nutella, известный во всём мире и сверхпопулярный в первую очередь среди детей, обеспечил себе почётное место в списке всемирных праздников практически сразу.
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