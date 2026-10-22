Обновлено 23.10 в 00:00. Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину поддержал предложение Стива Уиткоффа обсудить на будущих трёхсторонних переговорах архитектуру европейской безопасности и заявил, что Москва посмотрит, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни.