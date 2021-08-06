Консолей PlayStation 5 хватит всём несмотря на дефицит

Во время ежеквартальной телеконференции Sony для инвесторов и аналитиков главный финансовый директор Хироки Тотоки (Hiroki Totoki) заявил о том, что компания запаслась запчастями, чтобы производить достаточное количество консолей PlayStation 5.
Во время ежеквартальной телеконференции Sony для инвесторов и аналитиков главный финансовый директор Хироки Тотоки (Hiroki Totoki) заявил о том, что компания запаслась запчастями, чтобы производить достаточное количество консолей PlayStation 5.
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