Утверждено расписание итоговой аттестации школьников в 2024 году • Для выпускников 11-х классов досрочный период сдачи ЕГЭ пройдет с 22 марта по 22 апреля, основной – с 23 мая по 1 июля, дополнительный – с 4 по 23 сентября.