Павел Прилучный и Зепюр Брутян улетели из Москвы на фоне судебного иска от Агаты Муцениеце

Павел Прилучный и Зепюр Брутян улетели из Москвы на фоне судебного иска от Агаты МуцениецеВ июле Павел Прилучный и его супруга Зепюр Брутян вместе с маленьким сыном, а также детьми Павла от Агаты Муцениеце провели отпуск на Мальдивах.
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