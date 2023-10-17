Павел Прилучный и Зепюр Брутян улетели из Москвы на фоне судебного иска от Агаты Муцениеце

Павел Прилучный и Зепюр Брутян улетели из Москвы на фоне судебного иска от Агаты МуцениецеВ июле Павел Прилучный и его супруга Зепюр Брутян вместе с маленьким сыном, а также детьми Павла от Агаты Муцениеце провели отпуск на Мальдивах.