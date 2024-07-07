Настигнет карма: что готовит нам судный «день трех восьмерок» 8 августа 2024 Алёна ЮрьеваСогласно древним пророчествам, «судный день» предвещает конец мира, предшествующий Страшному суду, где Господь судит праведников и грешников.
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