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Настигнет карма: что готовит нам судный «день трех восьмерок» 8 августа 2024

Настигнет карма: что готовит нам судный «день трех восьмерок» 8 августа 2024

Настигнет карма: что готовит нам судный «день трех восьмерок» 8 августа 2024 Алёна ЮрьеваСогласно древним пророчествам, «судный день» предвещает конец мира, предшествующий Страшному суду, где Господь судит праведников и грешников.

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