Физиолог сообщила о пользе сна на левом боку

Доцент кафедры фундаментальных дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, физиолог Татьяна Крымцева рассказала «Известиям» 1 декабря о том, в какой позе правильно и лучше спать и правда ли, что сон на левом боку нежелателен для работы сердца.