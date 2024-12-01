Физиолог сообщила о пользе сна на левом боку

Доцент кафедры фундаментальных дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, физиолог Татьяна Крымцева рассказала «Известиям» 1 декабря о том, в какой позе правильно и лучше спать и правда ли, что сон на левом боку нежелателен для работы сердца.
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