Сторожук отказался стать новым главным тренером «Пари Нижний Новгород»

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук отказался занять аналогичную должность в «Пари Нижний Новгород», сообщает «Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук отказался занять аналогичную должность в «Пари Нижний Новгород», сообщает «ВсеПроСпорт».
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