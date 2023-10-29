ФОТО: ЦАРЬГРАД 28 ОКТЯБРЯ 2023 22:24 ОЛЕГ ЦАРЁВ "ПОД УСИЛЕННОЙ ОХРАНОЙ ФСБ". ВРАЧ ДАЛ ОБНАДЁЖИВАЮЩИЙ ПРОГНОЗ Журналист Александр Чаленко сообщил, что Олег Царёв пока находится в реанимации.
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