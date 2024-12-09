Ульянов о прибытии Асада в Москву: Россия не предает друзей в трудных ситуациях

Россия не оставляет своих друзей в трудные моменты, что отличает ее от Соединенных Штатов. Об этом в своем Telegram-канале заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя приезд в Москву ушедшего в отставку президента Сирии Башара Асада с семьей.