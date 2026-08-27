Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке

Вице-премьер РФ Александр Новак 27 августа провел совещание по ситуации на топливном рынке и поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям продолжить работу по поддержанию устойчивого снабжения российских регионов топливом.
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