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Мировое обозрение

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ВТБ назвал курс доллара и ставку, которых ждёт к 2027 году

ВТБ назвал курс доллара и ставку, которых ждёт к 2027 году

ВТБ обнародовал прогноз курса рубля. Банк ждёт, что к концу 2026 года доллар останется примерно на текущих уровнях, а в среднем за 2027-й будет стоить 87 рублей.

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