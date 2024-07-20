Кричевский: ипотечные заемщики могут остаться в долгу, даже если вернут жилье

«Пережаренный» рынок жилья может спровоцировать удешевление квартир при отсутствии спроса на них. В таком случае ипотечные заемщики, принявшие решение перестать выплачивать кредит, отдадут банку жилье, но останутся в долгах.
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