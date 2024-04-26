НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Анонсирован VR-хоррор Alien: Rogue Incursion, который полностью погрузит игроков в ужас...

Анонсирован VR-хоррор Alien: Rogue Incursion, который полностью погрузит игроков в ужас...

Анонсирован VR-хоррор Alien: Rogue Incursion, который полностью погрузит игроков в ужасы вселенной «Чужого»Калифорнийская студия Survios (Raw Data, Creed: Rise to Glory) при поддержке 20th Century Games полноценно анонсировала свой однопользовательский экшен-хоррор во вселенной «Чужого», подтверждённый летом 2022 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх