Анонсирован VR-хоррор Alien: Rogue Incursion, который полностью погрузит игроков в ужас...

Анонсирован VR-хоррор Alien: Rogue Incursion, который полностью погрузит игроков в ужасы вселенной «Чужого»Калифорнийская студия Survios (Raw Data, Creed: Rise to Glory) при поддержке 20th Century Games полноценно анонсировала свой однопользовательский экшен-хоррор во вселенной «Чужого», подтверждённый летом 2022 года.
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