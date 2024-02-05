Российским авиакомпаниям запретят рассаживать семьи в самолетах

В России рассматривается предложение о запрете рассаживать в самолетах детей и родителей. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи , что в настоящее время ведется работа над этой инициативой, парламентарии уточняют формулировки законопроекта, сообщают "Известия".