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Российским авиакомпаниям запретят рассаживать семьи в самолетах

Российским авиакомпаниям запретят рассаживать семьи в самолетах

В России рассматривается предложение о запрете рассаживать в самолетах детей и родителей. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи , что в настоящее время ведется работа над этой инициативой, парламентарии уточняют формулировки законопроекта, сообщают "Известия".

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