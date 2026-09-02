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Антифашист

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В Волгограде отменён крупный молодёжный фестиваль - деньги направят на поддержку СВО

В Волгограде отменён крупный молодёжный фестиваль - деньги направят на поддержку СВО

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил перенести фестиваль «ТриЧетыре» на следующий год.

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