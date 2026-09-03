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Царьград

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Мария Захарова предостерегла Запад о риске атак от Украины

Мария Захарова предостерегла Запад о риске атак от Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев может использовать террористические методы против граждан западных стран-поддерживающих Украину.

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