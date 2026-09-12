Песков назвал невозможной встречу Путина и Зеленского на саммите G20

РИА Новости/Вячеслав Прокофьев, picture alliance /SvenSimon-Pre/TASS Встреча президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского на саммите G20 в США невозможна.
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